El nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) tirarà endavant amb el suport de 2/3 dels regidors del Ple de l'Ajuntament de Tortosa, després que la CUP-Ae s'hagi compromès a votar-lo a favor i l'equip de govern a estimar les al·legacions presentades per aquesta formació.

Aquest matí han comparegut els portaveus dels grups que formen el govern municipal, Meritxell Roigé de CiU i Josep F.Monclús d'ERC, per expressar la seva satisfacció davant d'aquest "ampli acord amb regidors i regidores de tot l'espectre ideològic". Roigé ha dit que durant els últims mesos el govern municipal ha estat obert a parlar del nou ROM, i que mentre des de la CUP-Ae "s'han mostrat disposats a fer aportacions, encara és hora que Movem i PSC ens facin cap proposta". "Continuen de vacances", ha ironitzat Monclús, després de recordar que totes les formacions han disposat de tot l'estiu per estudiar el projecte de nou ROM, un marge "més que suficient que no han volgut aprofitar i han preferit l'espectacle mediàtic". "Es tractava d'un document gens feixuc d'estudiar que substitueix el fins ara vigent, que data de 1985", ha afegit.

Malgrat les al·legacions de la CUP-Ae estimades pel govern municipal, Roigé ha volgut deixar clar que "aquest no és el ROM de la CUP", tot i reconèixer a aquesta formació la seva disposició al diàleg des del primer moment. Entre les propostes que incorpora el nou ROM destaca la possibilitat de presentar dos mocions als plens ordinaris per cada grup municipal, exceptuant aquelles propostes que comptin amb el consens de 2/3 dels regidors del Ple. També s'atén la possibilitat que tècnics experts puguin assessorar els regidors i regidores a les comissions informatives i que les reunions de les Juntes de Govern siguin públiques en aquells punts delegats pel Ple. Destaca també la possibilitat, d'ara endavant, que les entitats i associacions de la ciutat puguin sol·licitar la convocatòria d'una comissió informativa específicament per tractar una qüestió determinada.



El PSC mostra la seua disconformitat sobre l'acord entre la CUP i el govern sobre procés de negociació del ROM

El portaveu del PSC de Tortosa, Enric Roig ha manifestat que no entenen com s'ha arribat a aquest acord, ja que "va ser la CUP qui va presentar una moció, aprovada per unanimitat i on s'acordava que el ROM es redactaria amb la presència de tots els grups municipals i amb la participació de la ciutadania". Roig lamenta que la CUP accepte un ROM que segons paraules del seu portaveu, Xavier Rodríguez "no és el que la CUP voldria"

D'altra banda, Roig ha assegurat que va acordar amb l'alcalde que en parlarien "i en cap moment no se'ns ha convocat per poder parlar-ne i exposar les propostes que nosaltres hem treballat". Es defensa així de les manifestacions del govern que afirmen que no s'han presentat propostes per part del grup socialista. A més, Roig remarca que "tot i les nostres peticions de consens, Bel si pot i vol negociar amb la CUP i acceptar les seves propostes i no ho fa amb la resta de partits de l'oposició?".