El portaveu del grup socialista, Enric Roig, ha denunciat les deficiències d’un barri bàsicament de serveis i que recentment s’ha vist afectat per les obres del Pont de l’Estat. En el marc de la campanya “Xeic! Pos com continuen tenint Tortosa!”, els socialistes han reclamat a l’Ajuntament mesures per un correcte manteniment de l’espai públic.

Roig ha lamentat les deficiències que pateix el barri de Ferreries des del passeig de l’Ebre fins a la plaça Joaquín Bau, ja que és una de les zones més poblades del barri i que conté importants serveis i dos instituts. Roig ha apuntat que el passeig hauria de ser un dels principals espais d’esbarjo de la ciutat “però el seu pèssim estat actual, ple de brutícia, amb mobiliari en mal estat, paviments aixecats, presència d’excrements d’animals, entre d’altres, evidencia la política del govern de CiU respecte a l’espai públic”.”.

A banda de la neteja, el regidor ha destacat com a problemes principals del barri la deixadesa i manca de manteniment de voreres i asfaltat a la majoria de carrers, l’ampliació de la zona blava en horari de tarda i dissabte al matí o el gran fracàs del projecte de piscines “que ha deixat a Tortosa 8 anys sense piscines” ha reblat Roig. El portaveu del PSC ha assenyalat que els socialistes continuaran insistint tot el que faci falta perquè el govern aposti de manera ferma i decidida pel manteniment.