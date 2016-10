L'Ajuntament de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó ha rebut un requeriment judicial en el qual es demana informació sobre de dependències municipals el dia 12 d'octubre en protesta per la celebració del dia de la Hispanitat.

Hi van acudir alguns dels regidors d'Esquerra Republicana per continuar amb la feina i l'equip de govern també va aprofitar per fer reunions al vespre, però cap membre del personal administratiu va anar a treballar. L'acció va ser merament simbòlica perquè cap ciutadà s'hi va presentar per gestionar tràmits administratius. De moment, el consell de Campredó ha decidit no respondre al requeriment judicial.