La CUP Terres de l'Ebre va convocar dimarts al vespre els partits polítics, sindicats i les entitats ebrenques davant l'ajuntament de Tortosa per manifestar el suport al Regidor de Vic Joan Coma Roura.

Dimecres 9 de desembre de 2015 el ple de Vic va aprovar una moció de suport a la resolució 1/XI de Parlament de Catalunya, coneguda com a 'declaració del 9N'. El regidor de Vic és acusat d'incitació a la sedició i per primera vegada un càrrec electe és investigat oficialment. L'actual jutge de l'Audiència Nacional espanyola Ismael Moreno va acceptar la petició del fiscal d'imputar-lo i li poden demanar fins a 8 anys de presó.



La portaveu de la CUP Terres de l'Ebre, Carme Abril, ha destacat que Joan Coma "ha actuat des de la llibertat per la llibertat no reconeixent l'autoritat de cap tribunal per sobre dels nostres drets fonamentals, la desobediència per la via pacífica, contra els jutjats que persegueixen les idees polítiques, sense missatges violents ni carregats d'odi". També va assenyalar que va "respondre pacíficament als atacs antidemocràtics, atacs a la llibertat d'expressió, a la llibertat de defensar qualsevol idea de manera democràtica al carrer i a les institucions".



Abans de la lectura del manifest, Abril va recordar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat a tràmit la denúncia de prevaricació i desobediència a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. També va fer menció a les regidores de l'ajuntament de Badalona, que van obrir l'ajuntament el dia 12 d'octubre, a l'alcaldessa de Berga que es va negar a treure l'estelada de l'ajuntament per ordre de la Junta Electoral, destacant que totes tenen el suport popular i institucional i que "aquest suport s'ha de fer efectiu per totes bandes".



Finalment, a través del manifest s'exigeix que s'ature el procés judicial contra els representants elegits democràticament i va denunciar la desproporció en el comportament de l'actual govern espanyol, sota l'escut dels tribunals.



L'AMI, l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, CATAC, USTEC, CGT, ERC, ICV, Movem Tortosa, Demòcrates, PDEC, Podem, EQUO i CUP, acompanyades de desenes de persones van formar part de la concentració per mostrar unànimement el seu suport.