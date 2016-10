L’equip de govern municipal acorda estimar les al·legacions que presentarà la CUP-Ae al ROM, després d’un procés de negociació.

Entre les modificacions més significatives proposades per la CUP-Ae i finalment acceptades, destaca la possibilitat de presentar dos mocions als plens per cada grup municipal. No s’inclouen aquelles que comptin amb el consens de 2/3 dels regidors del Ple. Cal recordar que la proposta inicial contemplava una moció per grup. També s’atén la possibilitat que tècnics experts puguen assessorar els regidors i regidores a les comissions informatives i que les reunions de la Junta de Govern siguin públiques en aquells punts delegats pel Ple municipal. A més, a partir d’ara, les entitats de la ciutat podran sol·licitar la convocatòria d'una comissió informativa específicament per tractar una qüestió determinada. Una vegada estimades aquestes al·legacions, la CUP-Ae s’ha compromès a votar favorablement el ROM.

El regidor Xavi Rodríguez es reincorpora a la dinàmica política municipal

El regidor de la CUP de Tortosa, Xavi Rodríguez, ha estat vuit mesos de baixa mèdica per uns motius que, segons ha explicat en un comunicat, no eren clars al principi de la malaltia que ha patit. Aquest fet, unit a un pronòstic de temps imprevisible, ha evitat que el partit hagués explorat una altra opció, previsiblement la substitució del regidor per un altre membre de la llista. A la nota, Rodríguez aprofita per agrair el tracte mèdic rebut, però també a denunciar les condicions amb què han de treballar a l’hospital Verge de la Cinta. Segons apunta, ell mateix va haver d’esperar hores a urgències perquè el puguessen ingressar. Demà mateix està prevista una compareixença de premsa del regidor, per valorar el reglament orgànic municipal de l’Ajuntament.