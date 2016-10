El Consell Comarcal del Baix Ebre ja ha recepcionat la depuradora d’aigües residuals de Benifallet, que explotarà l'empresa Aquàlia. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que és qui la va fer i qui la dota de pressupost per garantir-ne l’explotació, la va posar en servei a l’estiu, com la de Corbera d’Ebre, al voltant de cinc anys després d’haver-les construït.

En el mateix sac, com va denunciar el Setmanari L'EBRE a principis del 2013, hi havia vuit depuradores més, afectades per una paràlisi il·lògica i paradoxal: els ajuntaments fins i tot eren requerits per la CHE per abocar al riu aigües brutes o insuficientment tractades.

Problemes jurídics de l’Estat a l’hora de transferir les obres (un parell de depuradores les havia fet l’administració estatal a través d’Acuamed) i dificultats econòmiques i administratives de l’ACA haurien allargat la situació, fins i tot denunciada pel PSC al Parlament, fins ara, en què sembla definitivament en vies de solució. Les dos impulsades per l’Estat (Horta de Sant Joan i Sant Jaume d’Enveja) també han entrat en funcionament en l’últim any i properament, al final del 2016 o principi del 2017, segons fonts oficials de l’ACA, entraran en servei les de Tivenys (ja es troba en funcionament en proves), Garcia, Vinallop, els Valentins i Alfara de Carles.