Cinc mesos després de consultar la ciutadania de Tortosa sobre el destí del monument franquista i de que el 68% dels veïns i veïnes que hi van participar apostés per mantindre i reinterpretar el controvertit monòlit, l’única certesa és que la qüestió s’ha vist desplaçada del debat sobre la política municipal, en bona mesura perquè sembla que ben pocs tenen interès en aprofundir-hi.

Especialment incòmoda és la posició dels partits d’esquerres: Movem Tortosa, el PSC i ERC. Tots tres encara insisteixen a recalcar que la seua posició sobre el monument no ha canviat i que, per tant, ells són de l’opinió que el millor seria retirar-lo.

Aquesta indefinició dels partits d’esquerres que van avalar la consulta i que per aquest motiu van ser objecte de durs retrets de part de la Comissó per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa, ha sigut interpretada per la CUP, que va oposar-se al referèndum i no en reconeix el resultat, com una victòria de les seues tesis. “La idea de la consulta és de Jordi Jordan i el que no és lògic és que faces un plantejament en clau electoralista; quan des de Barcelona et diuen que el que has fet és una animalada i te n’adones, aleshores canvies”, diu l’únic regidor de la CUP, Xavier Rodríguez, i afegeix que “veiem positiu el canvi, però això el que fa és reforçar el nostre discurs en el sentit que si se n’hagués fet més pedagogia , molta més gent a Tortosa hauria apostat per la retirada”. Al seu torn, CiU acusa els altres partits que van subscriure la consulta a la ciutadania (especialment Movem i el PSC) d’incoherents i, fins i tot, de poc democràtics: “Em sembla lamentable que continuen dient que cal traure el monument, és no escoltar el que la gent de Tortosa ha decidit i no respectar la decisió de set de cada deu ciutadans tortosins”. “Si decidim consultar, s’ha de respectar el resultat aquí i al país”, conclou la portaveu municipal de CiU, Meritxell Roigé, que manté que el meló de com fer-ne la reinterpretació s’ha d’obrir durant aquest mandat municipal. En tot cas, ningú, tampoc CiU, ha fet cap proposta i, si més no públicament, el ventall de possibilitats d’actuació continua tancat.

