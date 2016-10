Movem Tortosa, la coalició liderada per Iniciativa per Catalunya, ha registrat al·legacions al Pla d’Ordenances Fiscals que es van aprovar en el darrer ple al consistori de la Capital del Baix Ebre.

El document registrat pels ecosocialistes demana bonificacions fiscals per promoure la justícia social, estimular l’economia i incentivar la protecció del medi ambient. En aquest sentit, volen contemplen rebaixar l’impost d’activitats econòmiques a les empreses que incrementen la plantilla de treballadors o la bonificació de l’IBI en funció del Salari Mínim Interprofessional. També proposen reduir la taxa de les zones blaves per als cotxes acreditats amb el segell de zero emissions. Mesures que des del grup municipal de Movem Tortosa esperen que tinguin el suport dels regidors d’Esquerra Republicana, actualment soci de govern de Convergència i Unió.