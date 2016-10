El director de l'oficina de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas, ha realitzat una visita a les Terres de l'Ebre aquest dimecres, en el marc del cicle de diàlegs "Quina Europa vols?", que pretén acostar la UE a la ciutadania i fer-la participar del debat sobre el futur de la Unió.

La visita també ha servit per mantenir trobades amb l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, i amb representants de la societat civil, amb l'objectiu de copsar les opinions, propostes i inquietuds dels ampostins davant dels reptes que ha d'afrontar la UE.

El primer acte de la jornada ha estat una xerrada titulada 'Joves actius a la UE', on hi ha participat els estudiants de primer de batxillerat de l'Institut Ramon Berenguer IV. Posteriorment, Tarradellas ha mantingut una trobada amb els representants de PIMEC Terres de l'Ebre, on s'han posat sobre la taula les preocupacions dels petits i mitjans empresaris i s'han abordat les mesures impulsades a nivell europeu per impulsar el creixement econòmic, com ara el Pla d'Inversions per a Europa o els plans per reduir l'atur juvenil, a través de la Garantia Juvenil Europea.

L'acte central de la jornada ha estat el diàleg ciutadà 'Quina Europa vols?' al Teatre del Casal. La xerrada, que ha comptat amb la participació de l'alcalde d'Amposta, ha permès a Tarradellas intercanviar opinions i escoltar les propostes dels ampostins sobre com la situació actual i el futur de la UE.

Sobre el cicle 'Quina Europa vols?'

El cicle de diàlegs 'Quina Europa vols?' té l'objectiu d'escoltar l'opinió dels ciutadans sobre els principals reptes que encara la UE i explicar quines són les prioritats que ha fixat la Comissió Europea per als propers anys. El creixement i l'ocupació, el canvi climàtic, la política migratòria, el mercat únic digital o l'acció exterior són alguns dels temes que s'aborden en aquestes sessions que compten sempre amb la participació de representants de les institucions europees i del món local.

Fins ara ja s'han realitzat una trentena d'aquests diàlegs en municipis d'arreu de Catalunya i les Illes Balears, des de la Val d'Aran fins a Tortosa, i des de Figueres fins es Mercadal.