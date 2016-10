Tot i que les finances municipals tenen “bona salut”, la resolució del cas Turov en pot hipotecar el futur, actuant “d’espasa de Dàmocles”, tal com reconeix l’alcalde.

L’enderroc de la trentena d’apartaments turístics que la promotora Turov va construir a la urbanització Serramar a Alcanar Platja està en procés de licitació –costarà uns 230.000 euros–. A més, el pressupost d’enguany ja reserva un milió d’euros per, segons una sentència judicial, pagar com indemnització per a 7 habitatges. “És previsible que vagi a més i el mandat pot quedar tocat”, augura Montserrat.

Per evitar aquesta situació, l’ajuntament d’Alcanar demana al jutge que autoritzi la paralització de la licitació de l’enderroc de les vivendes. ‘Considerem que mentre hi hagi una possibilitat de prosperar alguns dels recursos plantejats, no hauriem de continuar amb l’enderroc sinó el dany seria irreparable’.

Alfons Montserrat vol ser optimista però alerta que si la justícia no accepta la petició i l’enderroc s’acaba produint, això ‘marcarà les finances municipals durant molts anys’.