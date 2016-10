Iniciativa per Catalunya a les Terres de l'Ebre considera un greuge per al sud del país l'anunci del conseller de Salut, Toni Comín, per construir un nou edifici hospitalari a Tarragona. Denuncien que el govern d'Artur Mas va aturar el projecte previst a Tortosa, i reivindiquen la necessitat de dur-lo a terme.

Fa més de 10 anys que les Terres de l'Ebre esperen la construcció d'un nou centre hospitalari, en substitució de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Els ecosocialistes denuncien aquest fet i consideren intolerable que la Generalitat presenti un pla estratègic de Salut que inclou la construcció d'un nou edifici hospitalari al Joan XXIII de Tarragona.

El coordinador d'ICV Entesa per les Terres de l'Ebre, Jordi Jordan, lamenta que el Govern de la Generalitat no tingui en compte les Terres de l'Ebre."Nosaltres pensem que l'equilibri territorial hauria de ser una prioritat per a qualsevol govern de Catalunya i que aquestes comarques no es queden a la cua del progrés", ha apuntat Jordan.

També han destacat que l'hospital que es va construir a Reus anys enrere està infrautilitzat i no entenen la decisió de la Generalitat de construir-ne un altre al Camp de Tarragona, quan és més necessari a les Terres de l'Ebre. "Pensem que aquest hospital és absolutament necessari ara que sembla que ja el Govern de la Generalitat està disposat a construir-ne nous a altres territoris", ha remarcat Jordan.

El 2009 el govern del tripartit va aprovar el pla funcional per traslladar l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, a l'altra banda del Riu Ebre, al barri de Ferreries. Aquest pla va fixar una inversió d'aproximadament 160 milions d'euros i es va fixar l'inici de la construcció el 2015