Móra d'Ebre vol culminar la segona fase de protecció i estabilització dels talussos del Castell abans que acabi l'any 2017. Ja s'ha aprovat inicialment el projecte, que tindrà un pressupost entorn als 300.000 euros.

El marge dret del riu Ebre, en el seu pas per Móra d'Ebre, s'ha anat erosionant i al llarg del temps per les avingudes del riu tot formant uns penya-segats de caràcter vertical. En la seva base, on hi ha llims i còdols poc cementats, s'han format coves de certa profunditat que poden derivar en una fallida del terreny. Els talussos que envolten la base del mur perimetral del castell han estat castigats per l'erosió de la climatologia i és en el carrer de Gràcia i el tram final del passeig de l'Ebre on els habitatges suporten amb major grau petits despreniments de còdols dels paraments dels penya-segats del castell que afecten les cobertes de les edificacions.

Per evitar el deteriorament dels talussos, durant la primera fase s'ha instal·lat una malla de triple torsió que recobreix una part de la superfície a protegir juntament amb una malla interior de polipropilè que retindrà els còdols fins a la capacitat resistent que imprimeix la malla d'acer i els perns ancorats en el penya-segat. Tota la intervenció segueix el criteri de donar un acabat harmònic amb la zona i, on sigui possible, regenerar-ne la vegetació.

La segona fase de la intervenció seguirà la mateixa línia per acabar de completar els treballs. Amb les actuacions definides, el govern local està estudiant ara com finançar l'actuació, lligada a la llei de barris i a l'espera d'una subvenció compromesa de la Generalitat.

L'Ajuntament del municipi va encarregar a l'Institut Català del Sòl la gestió d'aquest projecte que serà finançant a càrrec del pressupost municipal. Té un cost de 360.102,70 € (IVA exclòs) i està executat per l'UTEConstrucciones Jaén Vallés SL-UrcotexSL.