La Generalitat descarta traslladar els animals salvatges de l’illot fluvial i aposta per frenar-ne la reproducció. D’altra banda, el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarés, ha alertat als voluntaris del risc de portar-los aliment.

Separar els mascles de les femelles a través d’una tanca per controlar-ne la reproducció. Aquesta és la solució que a hores d’ara la Generalitat veu més viable per la vintena de braus que habiten l’illa de Vinallop, coneguda com illa dels Bous.

Tot i que encara no hi ha una decisió presa, el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarés, creu que amb aquesta mesura es podrien mantenir els bous en el seu hàbitat, tenint en compte que es tracta d’animals salvatges. “A l’hora de fer una gestió de la finca, separar-los per sexe permet que la gestió no sigui un descontrol”, va avançar ahir Pallarés.

La Generalitat recorda que són animals salvatges i, per tant, tenen la mateixa consideració que “un porc senglar o una cabra”. Precisament per aquesta condició, el Govern veu inviable treure els braus de l’illot fluvial enmig de l’Ebre entre Amposta i Tortosa. Complint la normativa sanitària i la llei de traçabilitat, els animals haurien de ser sacrificats, extrem que també es descarta. “Els bous hi han viscut tota la vida, el nom fa la cosa”, recorda Pallarés.

Amb un estat al límit agreujat per la situació de sequera, el Departament d’Agricultura s’encarrega de portar aliment als braus periòdicament. En aquest sentit, es desaconsella als voluntaris que segueixin alimentant-los. “Que no ho facin o, si ho fan, que ho facin sabent què tenen al davant”, va alertar ahir Pallarés després del Consell de Direcció territorial

Autoritat de Mobilitat o Taula de Mobilitat?

Les traves jurídiques i econòmiques que poden suposar la creació de l’Autoritat de Mobilitat (ATM) a les Terres de l’Ebre, que reclama la Plataforma Trens Dignes, fan que la Taula de Mobilitat, que proposa el Departament de Territori i Sostenibilitat, sigui l’opció “més ràpida i àgil” a la gestió del nou pla de mobilitat. Així ho ha valorat aquest dimarts el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarés, en el marc del Consell de Direcció territorial, destacant que el debat “està sobre la taula”. “La constitució d’una ATM suposa un nou consorci, que la RSAL no permet actualment, i que hauria de tenir un 85% de participació de la Generalitat i un 15% dels ajuntaments i consells comarcals”, va puntualitzar. “La Taula de Mobilitat és una eina més viable i eficaç”, va concloure. El Govern, segons va avançar Pallarés, està estudiant quina opció genera més consens i és “més fàcil de gestionar”.