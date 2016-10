El tortosí Josep Rodríguez és un dels quatre alcaldes de les Terres de l'Ebre que van ser afusellats durant el franquisme, com els de Xerta, Gandesa i l'Aldea. Quasi vuitanta anys després, el Parlament aprovarà aquest dimecres, amb els vots de Junts Pel Sí, la CUP i Catalunya Si que es Pot, una proposició de llei per anul·lar els juís sumaríssims entre 1938 i 1975. En total s'anul·laran 20.000 consells de guerra.

En aquest sentit, la presidenta del parlament, Carme Forcadell va destacar durant l'acte homenatge a Lluís Companys que "això no és revenja com diuen alguns per justificar la seva negativa, és un acte de justícia per a tots els condemnats pel franquisme, pels afusellats, pels deportats als camps nazis, i pels empresonats durant tants anys. I no defallirem fins a aconseguir-ho".

Les Terres de l'Ebre també compten amb episodis d'afusellaments d'alcaldes republicans. És el cas de Josep Rodríguez Martínez, darrer alcalde republicà de Tortosa que va ser jutjat i afusellat el 8 d'agost de 1939 després de ser sotmès a un consell de guerra a la presó de Pilats de Tarragona. Vuit dècades després, el seu nét, Josep Rodriguez, presenciarà la votació parlamentària, que assegura servirà per reparar l'oblit que han patit tots aquests anys els familiars i dignificar la memòria del seu avantpassat. El seu avi va tindre un paper clau durant els anys del conflicte, ja que va acollir els refugiats que arribaven d'altres punts del país i va assegurar l'abastiment d'aliments.