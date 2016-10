El govern català està redissenyant l'impost nuclear que el Tribunal Constitucional va suspendre. La nova taxa preveu augmentar els fons destinats als territoris propers a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs. La Generalitat vol recaptar, a partir de l'any que ve, uns 60 milions d'euros anuals, un 20% dels quals nodriria els municipis propers a les dues àrees nuclears.

El Govern català introduirà el nou gravamen en la Llei d'Acompanyament de Pressupostos del 2017, anomenat 'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics'. Aquest nou impost comptarà amb bonificacions de fins a 5 milions d'euros en cas que les emissions es redueixin sobre anys anteriors. Este gravamen vol diferenciar-se dels tres impostos estatals que recauen sobre les centrals nuclears i focalitzar-se en els riscos mediambientals en la producció, manipulació i custòdia del material radioactiu.



Així, els municipis que es troben al voltant de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs podrien rebre a partir de l'any que ve uns 12 milions d'euros anuals per projectes de desenvolupament econòmic, un 20% dels 60 milions anuals que a Generalitat preveu recaptar.



El president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons Montserrat, ha mostrat satisfacció per aquest nou gravamen i ha lloat la feina feta per la secretaria d'Hisenda de la Generalitat que dirigeix Lluís Salvadó per crear aquest nou tribut i esquivar la prohibició del Tribunal Constitucional sobre l'impost nuclear de la Generalitat.



Segons Montserrat, "aquest impost nuclear es reconvertirà en un impost mediambiental que gravarà el risc sobre els elements radioactius de les centrals nuclears, fet que ha de permetre al Govern de la Generalitat recaptar 60 milions anuals, 15 milions més dels previstos en la taxa anul·lada". El president republicà ha afirmat que "no volem renunciar a un impost que gravarà les centrals nuclears i que una part important de la dotació revertirà directament per la dinamització i diversificació econòmica de les zones de les centrals". Montserrat ha remarcat que "el nou gravamen destinarà més diners als territoris pròxims a les centrals del que preveia l'anterior impost anul·lat. Ara es duplicarà la dotació finalista de l'impost a les zones que acullen les centrals, i arribarà fins al 20% del total recaptat amb l'impost, un 10% més que amb l'anterior".



Aquest impost, que s'intentarà que sigui vigent a partir de l'1 de gener del 2017, segons Montserrat, "es focalitza en els riscos mediambientals i, per tant, es diferenciarà dels impostos estatals que ara recauen sobre les centrals nuclears, però que mai han revertit directament a les nostres terres". El nou impost, a més de gravar les emissions tòxiques, premiarà les empreses que menys contaminin.