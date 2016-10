Després de 35 anys d'Ajuntaments democràtics cal repensar les dinàmiques de funcionament de les administracions locals. Aquest és un dels principals objectius del govern català. Per això la Generalitat ha impulsat el projecte governslocals.cat que vol promoure la participació d'alcaldes i regidors d'arreu del país per definir el nou marc polític, jurídic i administratiu per al funcionament dels ajuntaments.

La Consellera de Governació Administracions Públiques, Meritxell Borràs, ha presentat aquest projecte als alcaldes de la comarca del Montsià, que ha de servir per definir les bases de l'Administració local del futur. El projecte pretén donar respostes a les necessitats dels governs locals amb lleis participatives. "En aquest cas volem que el projecte neixi al revés del que és habitualment. Per tant, de baix a dalt, podríem dir. Des del món local se'nsfacin les propostes i l'enfoc que es cregui oportú" ha assegurat Borràs.

La presidenta del Consell Comarcal del Montsià, Carme Navarro, ha destacat la idoneïtat del projecte per al desenvolupament local. "Ho valorem molt positivament perquè lliga amb aquella manera de fer política que últimament estem posant en valor tots els municipis"

En el marc d'aquesta visita a les Terres de l'Ebre, la consellera de Governació també va justificar que diversos regidors d'arreu Catalunya obrissin les portes per atendre els ciutadans. Borràs també ha assegurat que va treballar per reunir el comitè de direcció del seu Departament perquè hi ha "molta feina a fer".

La consellera també ha presentat GovernsLocals.cat als alcaldes de la Ribera d'Ebre i ha visitat els ajuntaments d'Amposta, Deltebre, i l'Ampolla.