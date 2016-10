L'Ajuntament de Deltebre haurà d'esperar per redactar el nou Pla d'Ordenació Municipal (POUM). Durant la sessió plenaria del mes d'octubre es va aprovar aquest punt de l'ordre del dia amb els vots a favor de CDC, CE-Socialistes i la CUP, però no va succeir el mateix amb el programa de participació ciutadana, el qual va lligat amb el POUM, a causa de l'abstenció de CE-Socialistes i el vot en contra de la CUP.

L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va lamentar que "l'oposició paralitzi un projecte tan rellevant per al municipi i més hagin estat incapaços de presentar propostes alternatives en el cas de Compromís d'Esquerres o propostes pràctiques i reals en el cas de la CUP". Soler va afegir que "això és una mostra que l'oposició treballa en conjunt en temes estructurals del municipi com ja va passar, fa un any, en el cas del Complex Esportiu que va provocar retardar tot el procés judicial i de reobertura".

Soler va detallar que "a partir d'ara donarem 10 dies més als diferents grups de l'oposició per tal que presentin les seves propostes per millorar aquest procés de participació ciutadana". Un procés que, entre d'altres coses, plantejava la creació d'una plana web amb enquestes, la realització de reunions sectorials i tallers d'idees, la impressió i repartiment d'informació sobre els tràmits del POUM a diferents zones estratègiques del municipi.

La portaveu de les CUP, Dayana Santiago, va explicar que va votar en contra de la proposta atès que "considerem necessari realitzar un procés de participació ciutadana per tal que la gent ens expliqui com ha de ser el posterior procés de participació ciutadana en el qual hauran de participar per a la confecció POUM". Per la seva banda, CE-Socialistes van preferir no realitzar cap comentari al respecte del punt i s'ha abstingut.

L'alcalde va recordar que "per a solucionar els actuals problemes urbanístics del municipi és necessari iniciar els treballs de redacció del POUM perquè Deltebre fa massa anys que perd el temps". Alhora, va subratllar que "gràcies a les gestions del govern, i atesa la singularitat del municipi, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme assumirà els treballs de redacció i coordinació del projecte de manera que aquest projecte suposarà un cost del voltant de 40.000 €, molt inferior dels 400.000 € pagats anteriorment per un POUM fracassat que es va haver de derogar".

D'altra banda, el plenari va aprovar una modificació de pressupost que permetrà executar en el últim tram de l'any als objectius del govern en matèria d'Imatge de Poble, l'arranjament d'una part del complex esportiu municipal i diferents peritatges per complimentar l'auditoria de gestió que s'està realitzant des del passat mes de febrer. També va donar llum verda a l'adhesió al projecte de corredor humanitari de reubicació de refugiats impulsat per Provocant la Pau.