El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha avançat aquest dimarts que el dia 26 d’octubre se celebrarà “un gran acte de país” encapçalat pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per denunciar les deficiències de Rodalies.

Rull ha explicat que l’acte l’impulsen el Govern, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) amb un doble objectiu. D’una banda, “denunciar una situació inacceptable” del servei ferroviari i, de l’altra, “reclamar el traspàs total de manera immediata”.

Per a Rull, “els ciutadans d’aquest país no es mereixen unes infraestructures ferroviàries en un estat tan deplorable” i, per aquest motiu, a part de denunciar aquesta situació, l’acte unitari servirà per “donar una alternativa de país i és que volem gestionar-ho nosaltres; la Generalitat està en condicions de fer-ho millor que l’Adif [Administrador d’Infraestructures Ferroviàries]”. “Volem el traspàs de manera immediata”, ha recalcat.

Obert a tota la societat

L’acte del dia 26, que se celebrarà al Palau de la Generalitat, el convoquen les tres institucions però estarà obert a tota la societat, ha indicat el titular de Territori i Sostenibilitat. “A la societat civil, sindicats, empresaris, i totes aquelles organitzacions que estan treballant per aconseguir que Catalunya tingui un sistema de Rodalies i Regionals digne”, ha dit.

En paral·lel, el Departament de Territori i Sostenibilitat està preparant el recurs contenciós administratiu que presentarà contra l’Adif per no complir els compromisos d’inversió a la xarxa ferroviària. “Vam obrir una via de negociació amb l’Estat i no ens n’hem sortit –ha recordat– i ara anem a defensar els nostres drets als tribunals”. Uns drets, ha dit Rull, que “no són de la Generalitat de Catalunya ni dels ajuntaments; són els drets dels ciutadans de Catalunya que són els que disposen d’un sistema ferroviari que no és l’adequat per al segle XXI”.