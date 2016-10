La CUP-Ae insta a l'ajuntament de Tortosa a què separe el contracte de recollida de brossa de la neteja viària. En aquest sentit, demanen que la recollida de brossa siga totalment gestionat per l'ens mancomunat públic COPATE, tal com fan la resta de municipis de la comarca.

Actualment, els residus procedents de la recollida selectiva estan gestionats pel COPATE, però l’explotació està a càrrec de Fomento de Construcciones y Contratas FCC. D’altra banda, la brossa indiferenciada i les restes de poda estan gestionades per l’Ajuntament que adjudica l’explotació a CESPA SA (actualment Ferrovial)

La CUP també ha alertat que segons les estadístiques, Tortosa és un dels municipis amb la taxa de reciclatge més baixa del país, amb un 24,83%, mentre que la mitjana a Catalunya se situa en un 39% i a la resta de les Terres de l'Ebre entorn el 50%.

També han apuntat que la mitjana de les poblacions catalanes d'entre 30.000 i 40.000 habitants és del 34% i que Tortosa, amb el 24,83%, també ocupa un dels llocs més baixos del país. Per tenir unes referències en l'àmbit local, Amposta té una taxa de recuperació del 48%.

D'acord amb el PRECAT20, el Programa General de Prevenció de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020, es preveu que per al 2020 s'assoleixi una taxa de recuperació bruta, residus recollits selectivament, del 60%. Segons apunten les previsions de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), el cànon sobre la deposició de residus que actualment és de 19,10 €/tona, passarà al 2020 a 50 €/tona.

El grup cupaire ha destacat que Tortosa haurà de passar, en la recollida selectiva, del 24,83% al 60% en 4 anys o veurà incrementats de forma considerable els costos de tractament. En aquest sentit, han apuntat que no entenen la rebaixa de la taxa d'escombraries d'1%. Maria del Mar Barberà, membre de la CUP, ha apuntat que si aquests costos augmenten, també ho farà la taxa d'escombraries, previsiblement un 250%. És per aquest motiu que la CUP defensa un canvi de model per aconseguir una explotació 100% pública