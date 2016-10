Manifestar-se funciona. Així ho creu l'eurodiputat d'ERC, Josep Maria Terricabras, després comprovar com la mobilització ciutadana a les Terres de l'Ebre ha servit per posicionar el Parlament Europeu en contra del Pla de Conca aprovat pel govern espanyol. Per això ha demanat al territori seguir fent pressió des del carrer a les institucions de Brussel·les en vista a la lluita contra el cargol poma i el procés obert sobre les indemnitzacions a la plataforma de gas Castor.

Aquest matí, abans de tornar a Brussel·les, Terricabras s'ha trobat amb periodistes de les Terres de l'Ebre per fer un esmorzar informatiu. Al menú, un repàs als tres temes del territori que es debaten a Brussel·les: el Pla de conca de l’Ebre, la plataforma Castor i el Cargol Poma. En acabar, ha pogut parlar amb els portaveus de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia per escoltar les seves propostes i traslladar-los la necessitat de seguir mobilitzats.

Per Terricabras, el posicionament del Parlament Europeu en contra del Pla Hidrològic indica que està encaminada una resposta pareguda per part de la Comissió. " La meva percepció és que la Comissió demanarà clarament al govern espanyol que canviï el seu Pla Hidrològic, que és inacceptable", i ha afegit que li "estranyaria molt" una resposta en un sentit diferent. Ara cal, però, esperar la resposta de l'òrgan executiu europeu que es pot demorar fins l'any vinent: "s'ha de continuar apretant fins que arribi la resposta, que crec que serà molt positiva".

Sobre el Castor, el republicà és menys optimista. Creu que la situació està "encallada" i per això creu que la Plataforma en Defensa del Sénia ha de seguir els passos de la PDE i redoblar la seva pressió des del carrer. Reconeix que és una qüestió és "absolut drama", amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) implicat i una operació "nefasta".

Pel que fa a la lluita contra el cargol poma, Terricabras ha dit que és una qüestió tècnica, de quins tractaments cal aplicar. El problema és que, contra tot pronòstic, la Comissió Europea no va incloure el cargol en el llistat de espècies invasores. "Ho teniem parlat [amb els tècnics] i ho tenien claríssim, i en canvi no ho posen a la llista, m'ha agafat per sorpresa". En aquest sentit, Terricabras ha dit que quan arribi a Brussel·les, el primer que farà serà preguntar perquè no s'ha inclòs el cargol poma en aquesta llista.