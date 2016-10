Per tal de fomentar la màxima transparència i participació de la ciutadania en totes les fases del POUM, en el plenari també s’analitzarà la idoneïtat d’aprovar un programa de participació ciutadana

Aquest dimarts, l'Ajuntament de Deltebre debatrà, en la sessió plenària d'octubre, l’aprovació, si s’escau, de l’inici dels treballs de redacció del POUM i del programa de participació ciutadana que ha de permetre la seva realització a partir de les opinions i idees dels veïns i veïnes en totes les fases de la tramitació del planejament.

En aquest sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que “les actuals normes urbanístiques, vigents des de l’any 1995, no donen resposta a les problemàtiques de la ciutadania”. Per tant, ha subratllat Soler, per a “solucionar aquests problemes és necessari iniciar els treballs de redacció del POUM amb el màxima transparència i participació possible i amb la voluntat de treballar per un Deltebre millor”.

En aquesta línia, el plenari debatrà la idoneïtat de realitzar un programa de participació ciutadana per a la redacció del POUM. D’aquesta manera, l’alcalde ha manifestat que “des de l’equip de govern apostem perquè la ciutadania tingui un paper rellevant en la redacció d’aquest planejament urbanístic de manera que es fomentaran les reunions sectorials i la presentació de propostes a partir d’una plana web específica que s’anomenarà Deltebre Futur”.

Soler també ha manifestat que “aquesta vegada, i gràcies a les gestions realitzades i donada la singularitat del municipi, la direcció general de Territori i Sostenibilitat és qui durà a terme la coordinació i la redacció del POUM de manera que la despesa de l’Ajuntament serà la mínima possible allunyant- nos del cost desorbitat de l’últim POUM deixat sense efecte de governs passats”. Així, l’Ajuntament de Deltebre només haurà d’assumir els treballs complementaris sobre l’estudi de la mobilitat, l’estudi financer, l’estudi d’impacte ambiental i el programa de participació ciutadana.

Per altra banda, el govern també portarà a aprovació del plenari una modificació de pressupost que permeti donar compliment en el últim tram de l’any als objectius del govern en matèria d’Imatge de Poble, l’arranjament d’una part del complex esportiu municipal i diferents peritatges per complimentar l’auditoria de gestió que s’està realitzant des del passat mes de febrer.

El plenari de demà dimarts es podrà seguir en directe via streaming per la pàgina web de l’Ajuntament de Deltebre i també per Ràdio Delta a partir de les 21.30 hores.