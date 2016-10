El nou president del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), Albert Abelló, en una entrevista al programa l’Ebre al Dia de canal Terres de l’Ebre encara recordava 'als anys 80 el principal esport que teníem a Tarragona era anar a buscar aigua amb garrafes per poder cuinar'.

Abelló es fixa com un dels principals objectius a seguir en els anys vinents 'mantenir l'equilibri entre el territori donant d'aigua i els beneficiaris del CAT'. Actualment formen part del Consorci 63 municipis i 23 grans indústries. L'altre objectiu passa pel manteniment de la qualitat del producte.



En un primer moment, el consum d'aigua per càpita es situava entorn els 140 litres per habitant. Actualment aquesta xifra s'ha reduït fins als 100 litres. 'La situació de crisi econòmica ha provocat que la gent tingui ara més consciència de racionalitzar el consum d'un bé tan preuat'.



En referència al CAT, s'ha passat dels 121 hectòmetres cúbics actuals de dotació anual assignada als 100 hectòmetres actuals. Dels quals, només es consumeixen 70. Abelló assegura que el romanent actual 'el reservem per als grans projectes empresarials futurs que s'han de produir, com per exemple, el projecte de BCN World'.



La planta de reutilització d'aigües de la química com a model a seguir'

El president del CAT fa un bon balanç de la planta de reutilització del parc químic de Tarragona. 'No tota l'aigua ha de sortir sempre del mateix lloc. Un model que haurien de fer servir també molts ajuntaments'. Albert Abelló ha posat l'exemple dels pobles i ciutats que utilitzen aigua de boca per regar els carrers. 'Haurien de pensar a dissenyar xarxes paral·leles de reutilització de les aigües residuals'.



Pla d'inversions del CAT

Una d'elles està actualment en fase de construcció. Es tracta de la planta d'Ozó a la planta de l'Ampolla. Es tracta de la implantació d'un sistema que substitueix el clor per l'ozó en el procés de depuració de l'aigua a través d'un sofisticat sistema tecnològic.

Una que compta amb un pressupost de gairebé 5 milions d'euros.

La nova planta de l'Ampolla se suma a l'entrada en funcionament del nou programa informàtic en el sistema de bombeig que permetrà estalviar fins a 800.000 euros anuals en la factura de la llum.

Però dintre del pla estratègic d'inversions 2018-2020 del CAT també destaca la prova pilot de l'IRTA d'injecció al Delta de l'Ebre dels sediments extrets a la planta de l'Ampolla a través de la rebuda de l'aigua.

Un projecte LIFE que permetrà retornar al tram final de l'Ebre prop d'un milió i mig de tones de sediments. El president del CAT ha afirmat que 'en els mesos vinents serà una realitat. No serà la solució per al Delta però marca el camí a seguir'.