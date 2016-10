Alfons Montserrat, alcalde d'Alcanar relleva Albert Salvadó que renuncia a la presidència per motius professionals, tot i que continuarà com a membre de l’Executiva Regional d’ERC, com a vocal.

Aquest dijous a la nit, Albert Salvadó va presentar la renúncia a continuar en el càrrec de president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana, durant la reunió ordinària de l’Executiva Regional, que se celebra mensualment. Salvadó va explicar que, "per motius professionals", li era molt difícil continuar dedicant-se a la tasca de president regional i que molt a pesar seu presentava la renúncia al càrrec que representava des del juny de 2015.

Des d’ara, Alfons Montserrat assumeix el càrrec de president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra, un acord que es va prendre per unanimitat. Montserrat va agrair la confiança que dipositaven en ell i es va posar a disposició de tothom‘per treballar colze a colze en tot el que suposi una millora per a la gent de les Terres de l’Ebre i per avançar cap a la República catalana’.

Durant la reunió també es va aprovar per unanimitat una modificació d’altres càrrecs de l’Executiva Regional: Neus Sanromà, d’Arnes, deixa la Secretaria de la Dona i passa ser vocal; Maria Jesús Viña, presidenta de la Secció Local de Tortosa, s’incorpora a l’Executiva substituint Marc Puigdomènech i assumeix la Secretaria de la Dona.