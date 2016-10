Estarà formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals i la Generalitat i l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre en farà el suport administratiu. La majoria de les mesures de l'estudi de millora del transport públic del 2014 estan executades i el Departament ja treballa en un Pla Director de la Mobilitat que també es consensuarà amb el territori.

El Departament de Territori i Sostenibilitat crearà la Taula de la Mobilitat de les Terres de l'Ebre com a òrgan de consens territorial de totes les polítiques de transport públic. La taula estarà formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals i la Generalitat. L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) en farà el suport administratiu. La voluntat del Departament és treballar conjuntament amb els agents i administracions locals la millora de les condicions de mobilitat de les Terres de l'Ebre, tant els aspectes relacionats amb la planificació com els que tenen a veure amb la millora dels serveis de transport i, especialment, del règim tarifari. En aquest sentit, el projecte de la T-Mobilitat permetrà assolir, durant els pròxims dos anys, l'objectiu d'un únic sistema tarifari integrat a tot Catalunya. El Govern està desplegant un nou model tecnològic i tarifari per a tot el país que s'implementarà entre els anys 2017 i 2018.



En el marc de la Taula de la Mobilitat, el Departament ha començat a treballar aquest octubre en la redacció del Pla Director de Mobilitat (PDM) de les Terres de l'Ebre, tal com va anunciar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en una recent visita a aquestes comarques. El PDM servirà per planificar la mobilitat a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, tant des del punt de vista del transport públic de viatgers i les mercaderies, com el transport privat. El document es redactarà després d'un procés participatiu per garantir el màxim consens amb el territori.



Desacord de la Plataforma Trens Dignes Ebre-Priorat



Però la creació d'aquesta taula de Mobilitat, no ha estat ben rebuda per la Plataforma Trens Dignes Ebre Priorat. Continuen reclamant l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de l'Ebre, tal com marca la Llei 09/2013 de Mobilitat.



A través d'un comunicat, la plataforma senyala que "les Terres de l'Ebre no es poden permetre un succedani més que perpetuï la situació actual de descoordinació, discrecionalitat i manca de serveis. L'experiència ens demostra que les taules de treball són, en el millor dels casos, només declaracions de bones intencions, però no són elements efectius de gestió, ni els compromisos que s'assoleixen tenen l'obligatorietat de ser complits". Afegeixen que "es tracta d'un invent que s'ha tret de la màniga el Departament, que no s'ha aplicat enlloc més de Catalunya, i que no té suport legal ni es troba sota cap normativa, cosa que sí que té una Autoritat, que s'ha demostrat que és un organisme que funciona amb èxit al Camp de Tarragona, Girona, Barcelona i part de l'àrea de Lleida. Per este motiu, demanem a la conselleria que dixe de marejar la perdiu, que no ens vulga donar gat per llebre i seguim demanant la creació de l'ATM, com a organisme executiu, vinculant i de consens real".

Per últim lamenten que anunciar la creació d'aquesta Taula de Mobilitat és molt "desafortunat" a només quatre dies de la concentració institucional convocada a Vila-seca per al proper dilluns dia 10. "Al manifest consensuat es demanarà, entre d'altres, la creació de l'ATM a les Terres de l'Ebre. A aquesta concentració han confirmat la seua assistència, a dia d'avui, els quatre consells comarcals d'aquesta vegueria (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre) i el del Priorat, els sindicats majoritaris (CCCO, UGT i USOC), l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre (AECE), la Federació d'AAVV de Tortosa, la Diputació de Tarragona o l'Assemblea Nacional Catalana, a més del mateix Delegat de Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i diversos diputats al Parlament de Catalunya, de tots els colors polítics, a excepció del PP. Destaquen també que el Síndic de Greuges ha obert una causa d'ofici per reclamar l'ATM i per a la qual ja s'ha començat la recollida de signatures.