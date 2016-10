Xavier Pallarés ha avançat en el transcurs d'una entrevista a Canal Terres de l'Ebre que aquesta mateixa setmana hi haurà una solució definitiva per als bous de l'Illa dels Bous. En les hores vinents es coneixeran els resultats dels informes veterinaris i el futur dels animals.

El Delegat s'ha mostrat favorable a què els bous es puguin quedar a l'espai actual però ha remarcat que ho han de fer amb unes condicions dignes. 'No hi hauria cap problema però si es queden ha d'haver algú que en tingui cura, ja sigui el Cós d'Agents Rurals o el propi Parc Natural'.



Mobilitat a l'Ebre: 'Amb les eines que tenim fem tot el que podem'

Són paraules del Delegat del Govern a les Terres de l'Ebre Xavier Pallarés en referència a la mobilitat del territori. Pallarés ha recordat les darreres mesures acordades amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.



Pel que fa a la proposta de la Plataforma Trens Dignes de creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) el Delegat del Govern ha afirmat que ara per ara 'només estan per taula de mobilitat que es va aprovar en el seu dia a l'IDECE perquè es el que podem fer. Si jo els hi dic que si que estem i després no complim hauré incomplert amb la meva paraula'.



El Govern s'aferra, per tant, a la taula de mobilitat ja creada i no contempla cap fórmula més actualment.



'Farem tot el possible per evitar la vaga del transport sanitari però no depèn de nosaltres'



El Delegat del Govern ha confirmat que estan fent un seguiment 'dia a dia' a l'empresa que gestiona el servei de transport sanitari a l'Ebre i que continuen els contactes per anar millorant la prestació del servei. Pallarés ha reconegut alguns errors inicials però assegura que s'aniran corregint.



Sobre la convocatòria de vaga indefinida convocada pels treballadors del transport sanitari a partir del dimarts 25 d'octubre, el Delegat del Govern ha dit que faran tot el possible per evitar-la però que 'es tracta d'un conflicte entre l'empresa i els seus treballadors’.