La candidata a primera secretària del PSC, Núria Parlón, ha visitat aquest matí Amposta per reunir-se amb els militants socialistes de les Terres de l'Ebre. Durant l'acte s'ha mostrat convençuda de què les bases socialistes mantindran el 'no' a Mariano Rajoy.

Parlón ha assegurat que seguiran les directrius dels seus militants i que si és necessari trencaran la disciplina de vot. En una setmana convulsa per al partit, els socialistes ebrencs refermen el seu veto a Rajoy davant la possibilitat que la gestora del PSOE aprovi canviar aquesta postura. "Si els militants mantenen el no a un govern del PP, com creiem, els vots dels diputats del PSC seran portadors d'aquest no, i si això suposa trencar la disciplina de vot, ho farem", ha apuntat. En aquest sentit, ha fet referència a les declaracions del portaveu de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, en què ha assenyalat que no aprovarien aquest trencament de la disciplina de vot.