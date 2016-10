El director general d'Administració de Seguretat d'Interior, l'ebrenc Jordi Jardí, ja ha engegat la maquinària legal per 'burlar la resolució del TC', segons ha dit, que anul·la la prohibició de celebració de corrides de bous a Catalunya.

El Tribunal Constitucional considera que el Parlament té competències per a regular aquest tipus d'espectacles però no per a prohibir-los. Jardí, abans de conèixer la resolució del Constitucional i en el transcurs d'una entrevista a Canal Terres de l'Ebre, alertava que 'haurem de buscar el mecanisme legal, ben treballat i ben argumentat per a què la voluntat del poble català no es vegi coaccionada pel TC'.



Jardí ha afirmat fins i tot, que davant l'alt magistrat 'nosaltres som els petits però actuem amb més astúcia'.