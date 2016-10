El ple de l’Ajuntament de La Ràpita va donar llum verda a la modificació de crèdit que ha de permetre acabar l’Auditori Municipal amb tots els equipaments interns oportuns, incloses les butaques i els equips tècnics necessaris per tal d’entrar en servei. És la fase final d’una obra llargament esperada.

Així, l’obra de l’Auditori poc a poc avança i es fa realitat. L’últim trimestre de l’any passat, el govern municipal va aprovar la modificació de crèdit que havia de permetre licitar l’acabament de les obres en la seva última fase, i ara que s’executen, calia esta nova modificació portada al ple per equipar l’edifici pel seu interior.

Pel que fa al punt de l’adhesió del municipi a l’acord Marc de subministrament d’energia elèctrica de la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis, a la qual hi ha 600 municipis adherits arreu de Catalunya, es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció dels grups de Convergència i de Més Ràpita. L’executiu local remarca que aquesta adhesió ha de garantir obtenir un subministrament a un preu més competitiu, i a més, a partir de la priorització d’ús de les energies renovables.

És per això que el govern rapitenc s’hi ha adherit al temps que redacta el pleg de clàusules per adjudicar l’obtenció de l’abastiment elèctric, un cop ja finalitzat el contracte amb l’antiga empresa subministradora. El que buscarà l’Ajuntament és un estalvi en els costos energètics, a partir del monitoratge del consum i de la implementació de mesures d’eficiència, segons va explicar el regidor d’Hisenda, Albert Salvadó.

D’altra banda, l’ordenança que ha de permetre reordenar el mercat setmanals dels dissabtes de la Ràpita adaptant-nos a les normatives europees va obtenir l’aprovació definitiva. L’ordenança, un cops els últims tràmits burocràtics estiguin enllestits, començarà a aplicar-se, este any mateix i implica el mercadet dels dissabtes guanyi en seguretat i ordre.

Com a conseqüència de l’aprovació i transposició a l’ordenament jurídic intern de la Directiva 2006/123 del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior, va ser modificat també el marc normatiu regulador del que s’anomena venda no sedentària, tant en l’àmbit estatal com en l’àmbit autonòmic. Es tracta d’adaptar la regulació existent als paràmetres i principis que esta norma europea estableix per al comerç al detall en totes les seves modalitats.

És per això, per exemple, que la nova ordenança reordenarà el mercat setmanal. Així, les voreres hauran de quedar lliures d’obstacles, també es regulen els metres mínims i màxims de les parades, les distàncies entre elles, i un aspecte que en millorarà la salubritat i l’aspecte, com és l’ordenació de les parades segons els productes que s’hi venen.