L'Ajuntament d'Amposta ha rebut una subvenció de 54.360,61 euros per a finançar la segona fase de la renovació de l'enllumenat del Poble Nou, un projecte que té una inversió total de 87.735 euros. Aquesta subvenció ha arribat a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que aporta 30.985,55 euros, mentre que el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) n'aporta 23.375,06.

En aquesta segona fase del projecte es renovaran totes les lluminàries del Poble Nou, que actualment són de 250 watts i de vapor de mercuri, per lluminàries LED d'entre 30 i 40 watts, una renovació que suposarà un estalvi del consum del 85%. Està previst que el projecte de renovació d'enllumenat surti a licitació abans d'acabar l'any, a través d'unes bases que incorporen la responsabilitat social, tal com destaca l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.

La primera fase de renovació de l'enllumenat del Poble Nou del Delta es va desenvolupar a principis d'any a través del projecte Joves per l'Ocupació, dins el mòdul d'Electricitat i manteniment adaptat, on hi van participar vuit joves d'entre 16 i 29 anys. Aquests joves van recuperar els peus dels fanals i van modificar les instal·lacions per adaptar-les als nous enllumenats. Aquesta primera fase va tenir un cost de 8.000 euros.