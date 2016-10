'Han estat dies tensos, molt durs, tristos i poc exemplars'. D'aquesta manera ha definit el membre del comitè federal del PSOE Joan Sabaté la crisi interna del partit dels darrers dies. 'Els partits hauríem de ser exemplars i no ho hem estat. Cal demanar disculpes'. El socialista ebrenc va ser present a la reunió d'aquest dissabte a la seu de Ferraz a Madrid.

Què ha fallat al PSOE?

Sabaté ho atribueix a 'malestars interns' que, al seu entendre, hantranscendit massa a l'opinió pública. Reconeix però discrepàncies polítiques de fons. 'La ciutadania esperava una posició ferma del PSOE en uns moments delicats de la política espanyola i no hem estat a l'alçada'. Joan Sabaté espera que es convoqui aviat el Congrés extraordinari del partit 'que doni la paraula als militants i defineixi un líder clar de consens.



Pedro Sánchez

Jo vaig donar-li suport i ho continuo fent. S'ha equivocat en alguns moments però no es mereixia acabat així. Joan Sabaté reconeix que l'actuació dels crítics ha anat d'acord als estatuts interns del partit però 'no tenen la legitimitat de la votació de la militància'. Reconeix però que 'ens hem equivocat tots plegats'.



Tensió a Ferraz

Sabaté reconeix que la reunió de dissabte a la seu del PSOE a Madrid va ser tensa en molts moments i on es va poder veure, clarament, les postures oposades entre Susana Díaz i Pedro Sánchez. Un debat que va anar al voltant de la qüestió reglamentària interna del partit.



'No és no a Mariano Rajoy'

Diu Sabaté que 'la posició del partit no ha canviat i ens mantenim amb el no a un nou govern del Partit Popular. 'Si aquesta posició es vol canviar, no ho pot fer la comissió gestora i s'haurà de convocar al Comitè Federal'. 'Seria un error abstenir-se en una votació per facilitar la investidura de Mariano Rajoy com a president del Govern Espanyol. 'No seria bo per al país quatre anys més d'un govern del PP'



Les relacions PSC-PSOE

Tot i que l'actual gestora manté reservat un lloc per al PSC Sabaté avança que els socialistes catalans s'esperaran al Congrés del PSOE del mes de novembre per decidir la seva entrada o no. 'Jo crec que hauria d'haver-hi algú del PSC'.

Preguntat per un possible distanciament entre el PSC i el PSOE Sabaté es mostra partidari de no trencar les realcions i treballar per enfortir-les. 'Sóc partidari de mantenir la disciplina de vot. En cap cas les relacions entre PSC i PSOE s'haurien de violentar. Hem d'evitar que es trenqui una relació històrica de molts anys'. Joan Sabaté alerta que si això es produís 'seria la desaparició del PSC sense cap mena de dubte'.

Declaracions de Joan Sabaté al programa l'Ebre al Dia de Canal Terres de l'Ebre