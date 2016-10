El senador Miquel Aubà, acompanyat de l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, i de l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha fet pública aquest matí la moció que ha registrat sobre el camí de guarda de la badia dels Alfacs. Amb aquesta, ERC demana l'execució immediata del projecte.

Aubà ha afirmat que 'el camí de guarda és un altre incompliment de l'Estat amb el Delta'. El senador ha recordat que és un projecte emmarcat dins del Pla Integral de Protecció del Delta amb l'objectiu de salvaguardar i recuperar la franja litoral marítima construint un camí elevat per a vianants i bicicletes de 14 quilòmetres de recorregut entre La Ràpita i la barra del Trabucador. El projecte va comptar amb una partida de 115.000 € als pressupostos de l'Estat de l'any 2012, on també hi havia una previsió pels anys 2013 i 2014; però aquestes no es van fer efectives i es va paralitzar el projecte. Per aquest motiu, el senador republicà ha demanat "una concreció de calendari per poder executar el camí de guarda, i que als pressupostos generals de l'any 2017 hi hagi una partida per poder començar-lo".

L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha explicat que l'Ajuntament, a petició de l'Estat, ha invertit més de 250.000 € en expropiacions perquè pugui tirar endavant el camí. En aquest sentit Tomàs ha apuntat que "en el moment que l'Estat ha tocat la porta dels ajuntaments per a què féssim la feina que havíem de fer, que era l'expropiació dels terrenys, s'ha fet. També hem fet una inversió i modificacions de crèdit per poder-ho fer de manera urgent". La fase projectada en aquests moments al terme municipal d'Amposta té un pressupost de 707.000 €, i enllaça el Poble Nou del Delta amb la Torre de Sant Joan. Tomàs ha lamentat que "fa més d'un any que haurien d'haver estat començades les obres però està tot aturat, i mentrestant els temporals i la regressió que està sofrint el Delta provoca que s'hagin de fer actuacions puntuals que al final resulten més cares". L'alcalde ampostí ha demanat que "l'Estat prioritzi aquesta obra perquè té projecte, estava pressupostada i l'ha de tirar endavant una empresa pública". Per a Tomàs a més de resguardar espais naturals i diferents finques de l'acció de la regressió i de la salinització, agreujada per la subsidència, el Camí oferirà al turisme la possibilitat de recórrer de manera sostenible un espai protegit.



D'altra banda, Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, ha manifestat que "aquest és un projecte molt important per a tot el territori perquè té dos vessants destacats, l'ambiental i el turístic". Després de denunciar que "tenint en compte que els ajuntaments hem complert amb les nostres obligacions és una injustícia que aquest projecte que té la viabilitat mediambiental i econòmica, i que està redactat, no s'executi". La Ràpita va fer una inversió de 175.000 € per poder adquirir i posar a disposició del govern espanyol tots els terrenys perquè pogués executar aquest projecte. "La nostra sorpresa és que després de fer aquest esforç des dels ajuntaments el govern de l'Estat ens deixa empantanats, i se n'oblida de les Terres de l'Ebre". Ha lamentat Caparrós tot exigint l'execució de manera immediata del projecte perquè 's'aconseguirà protegir el litoral de la badia i a la vegada els ajuntaments podrem iniciar diversos projectes de dinamització turística, i de potenciació i conservació del nostre entorn natural".