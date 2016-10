Amb aquesta nova actuació, s'haurà rehabilitat més del 50 per cent de les instal·lacions del complex modernista, on hi ha el Museu de Tortosa i l'oficina de turisme de les Terres de l'Ebre. En aquest nou pavelló s'ubicaran els serveis tècnics de Cultura.

Tortosa ha iniciat les obres de rehabilitació del pavelló 15 de l'antic escorxador, on abans de finals d'any s'instal·laran els serveis tècnics municipals de Cultura. La rehabilitació d'aquest pavelló té un cost de 60.000 euros, que sumat a la inversió realitzada pel govern municipal en la millora d'aquestes instal·lacions sumen més de 2.7 milions d'euros.

El pavelló objecte de les noves obres de rehabilitació té una superfície de 135 m2 i ha de donar cabuda a tot el personal tècnic de Cultura, que actualment ocupa un espai provisional dins del mateix complex. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha volgut destacar l'esforç en inversió que ha fet el consistori durant els últims anys en la recuperació de l'antic escorxador, "els mateixos anys en què també hem aconseguit reduir l'endeutament municipal".

L'antic escorxador municipal és la seu del Museu de Tortosa, que compta amb la sala d'exposicions permanent i la temporal, una aula didàctica i una sala polivalent. Un dels pavellons està habilitat com a oficina de turisme de les Terres de l'Ebre. Al marge dels pavellons que queden encara per rehabilitar, l'alcalde s'ha referit a la plaça exterior, situada a la cruïlla entre l'avinguda Remolins i Rambla Felip Pedrell, l'arranjament de la qual ha vinculat a la solució que s'acabi adoptant amb el solar que separa la Catedral i el riu Ebre.