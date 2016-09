El consistori tortosí tornarà a reduir la taxa d'escombraries un 1% l'any 2017, acumulant d'aquesta manera una baixada del 12% en quatre anys, la resta d'impostos, taxes i preus públics es congelen per tercer any consecutiu i es mantenen i milloren les bonificacions socials. Aquest són els trets més significatius del projecte d'Ordenances Fiscals per a 2017 que es porta a aprovació al Ple ordinari del proper dilluns i que avui han presentat l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el regidor d'Hisenda, Marià Martínez.

El titular d'Hisenda ha recordat que l'escenari actual continua sent complex, amb un sistema de finançament de les administracions locals i un context econòmic que no milloren, i mentre s'està subjecte a les restriccions establertes "per l'estricte marc pressupostari imposat per la normativa estatal". Amb tot, l'Ajuntament rebaixarà novament un 1% la taxa d'escombraries, de manera que acumula una reducció del 12 per cent en quatre exerccis i se situa per sota del preu que es pagava el 2008, any d'implantació de la recollida selectiva. Els impostos, resta de taxes i preus públics continuen congelats un any més. Les bonificacions introduïdes en exercicis anteriors es mantenen i se n'introdueixen de noves com és el cas d'algunes matrícules de l'Escola Municipal de Música i altres taxes.

L'alcalde i el regidor d'Hisenda han coincidit a assenyalar que l'explicació per poder continuant reduint la taxa d'escombraries, congelar la resta de tributs i mantenir bonificacions socials, sense reduir ingressos, l'hem d'anar a buscar gràcies a la feina feta en la depuració de padrons i apostant per millorar l'equitat tributària. "Si fem que tothom pagui allò que li pertoca, fem possible que tothom pagui menys", ha reiterat Bel.

En relació a les crítiques rebudes per part del grup del PSC per no haver incorporat les 43 propostes de millora de les ordenances fiscals, el regidor d'Hisenda ha recordat que les va rebre amb un temps del tot insuficient per poder-les valorar. "Estic sempre obert al diàleg i a la negociació, però de forma seriosa. El que més m'ha molestat és que el PSC hagi posat en dubte la feina feta pel personal de l’Ajuntament."En aquest sentit, l'alcalde ha dit que de les 43 propostes del PSC, 38 són les mateixes que van presentar l'any passat, algunes de les quals "són il·legals" i altres "només plantegen fer despesa i reduir ingressos, la veritable especialitat dels socialistes". Ferran Bel ha instat el PSC a ser "rigorosos" i els ha recordat que el seu govern ha estat capaç de reduir la taxa de les escombraries un 12 per cent en quatre anys, mentre que el PSC, quan governava, el va incrementar un 143%. Finalment, l'alcalde ha criticat "l'obssessió" dels socialistes "per fer despesa i generar deute; i el deute d'avui són impostos per a demà".