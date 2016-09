El model de festes va tensar el Ple d'Amposta d'aquest dilluns arran d'una nova modificació pressupostària. L'oposició critica la política econòmica d'Esquerra Republicana i la manca de previsió per haver-se passat en més de 60.000 euros del pressupost inicial.

Durant la sessió plenaria d'aquest dilluns a Amposta l'oposició va criticar durament que el pressupost de la Festa Major s'hagi disparat fins als 320.000 euros, quan estava prevista una despesa de 260.000 euros. Comparant-ho amb altres municipis del tamany d'Amposta, el govern defensa que amb menys de 260.000 euros és impossible impulsar una Festa Major de deu dies.

L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs va remarcar que "el que hem de fer és entonar un mea culpa i fer un anàlisi perquè el pressupost de l'any que ve de sortida, la partida de festes hauria de ser de 320.000 euros". Tomàs també ha destacat que altres municipis tenen una despesa de 50.000 euros per dia aproximadament, fet que no es dóna a Amposta. "El que no farem és fer unes festes en 260.000 euros" va afegir.

La portaveu del grup municipal de CIU, Isabel Ferré, va apuntar que "stem absolutament en contra de què s'estiguen malgastant els diners com ho estan fent". Però afegeix que "s'omplen la boca dient que les festes han estat unes festes solidàries i el que han repartit han sigut 4.000 euros quan en realitat se n'han passat 60.000". Tot i les discrepàncies, el ple va aprovar la modificació del pressupost, amb suplements de crèdits per valor de més de 200.000 euros. Des del govern apunten que a la partida de pressupostos sempre s'acaba suplementant i defensen que amb menys pressupost no es poden organitzar deu dies de festes.

D'altra banda, es van aprovar les mocions del grup socialista que fan referència a crear la figura de vigilants cívics i elaborar un pla de seguretat local. També es va donar el vistiplau a una proposta del Grup Municipal de CiU perquè un carrer de la capital del Montsià es denomine 'Perla preciosa', en honor al conegut pasdoble de l'orquestra Junior's. A més, es va impulsar un text conjunt per donar suport al projecte de corredor humanitari per a refugiats que promou la fundació Provocant la Pau.