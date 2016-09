El grup municipal socialista presentarà una moció al ple municipal demanant la creació de la figura del vigilant cívic com a complement a les tasques de vigilància relacionades amb la convivència i el civisme de l’espai públic al municipi.

El portaveu del PSC, Francesc Miró, ha detallat que “volem que les places d’aquests nous agents cívics siguin destinades a ampostins i ampostines majors de 45 anys que estan a l’atur”. Miró ha assegurat que es tracta d’un dels col·lectius més colpejats per la crisi econòmica i amb la taxa d’atur més elevada.

La figura del vigilant cívic tindria diverses funcions tals com, donar informació sobre els usos de l’entorn natural d’Amposta, així com conscienciar als usuaris sobre el possible impacte que té la pressió constant d’un determinat ús sobre els parcs, jardins i zones verdes de la ciutat. En la mateixa línia, aquest servei de vigilància podria ser emprat per reforçar activitats auxiliars com ara la sortida dels nens i nenes dels centres escolars, la vigilància dels equipaments esportius o l’ús de bicicletes per les voreres. Això sí, sempre sota l’autoritat de la policia local i sense que els agents cívics tinguessin poder sancionador.

En un altre ordre de coses, el grup municipal socialista presentarà una moció al mateix ple instant al consistori a iniciar l'elaboració d’un Pla de Seguretat específic per a Amposta durant el present mandat.Segons els socialistes, aquest Pla ha d’incloure els temes relacionats amb la convivència i el civisme amb una atenció especial per a la millora dels paràmetres de seguretat ciutadana. També ha de preveure els mecanismes de seguiment i d’avaluació dels resultats i un calendari específic de les accions de millora previstos.