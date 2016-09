Enguany el model de subvencions que ofereix l'ajuntament de Deltebre s’ha vist reforçat econòmicament i també amb uns nous criteris més objectius a l’hora de valorar les sol·licituds.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que “el conjunt del teixit associatiu del municipi és el motor de l’activitat de Deltebre i del foment de la cohesió social entre els ciutadans i ciutadanes”. Per aquest motiu, Soler ha detallat que “des de l’equip de govern hem apostat per reforçar econòmicament el pressupost dirigit a les entitats i associacions”.

Enguany s’han plantejat nous criteris de valoració a l’hora d’atorgar la subvenció. L’anàlisi d’aquestes s’ha realitzat a partir d’una mesa tècnica conformada per electes i tècnics, tranversals a les diferents àrees de l’Ajuntament. Des del consistori destaquen que han implantat aquest nou sistema per tal que les sol·licituds es resolguessin amb la màxima objectivitat i transparència possible "enlloc d’atorgar-les per interessos polítics”, ha detallat Soler.

En la mateixa línia de canvis, i a partir de l’opinió dels ciutadans amb els pressupostos participatius, amb els nous criteris també s’ha fomentat l’autogestió de les entitats de manera que siguin aquestes, amb una major prestació econòmica, les qui hagin de fer front als serveis logístics i que, en els casos degudament planificats en el temps, coparticipin simbòlicament del cost del servei.

En total, s’han atorgat més de 80.000€ entre les gairebé 50 entitats que s’han acollit a les bases de subvenció. Cal destacar que algunes, enlloc d’optar a la subvenció, han preferit una aportació directa per tal d’organitzar una activitat concreta en l’àmbit del també nou calendari d’actes festius.

Paral·lelament, i amb la finalitat de donar suport a totes aquelles entitats i associacions que any rere any impulsen el reconeixement de Deltebre fora de l’àmbit local, en clau territorial i nacional, des de l’equip de govern han creat unes noves ajudes econòmiques per facilitar els viatges dels participants del teixit associatiu local en les diferents competicions oficials. D’aquesta manera, s’atorguen un màxim de dos desplaçaments de 60€ per persona en competició estatal i nacional catalana, fora de l’àmbit de les Terres de l’Ebre, i 120€ per competició internacional. La relació de subvencions atorgades i la seva corresponent dotació econòmica ja es poden consultar al portal de “Transparència Deltebre”.