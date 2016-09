La cimera entre els presidents del País Valencià i Catalunya pel corredor mediterrani s’ha seguit amb molta atenció des de les Terres de l’Ebre. Les comarques del sud de Catalunya fa anys que aposten pel corredor i hi veuen una oportunitat pel seu desenvolupament econòmic.

Durant els últims anys, l'única relació fluïda entre catalans i valencians era la que tenien els veïns de banda i banda del riu Sènia, un territori que comparteix molt més que llengua i cultura. Amb l'aposta conjunta dels presidents Puigdemont i Puig pel corredor mediterrani, però, s'obre una nova etapa de relacions basades en l'interès econòmic. Ara s'ha d'establir un calendari per seguir treballar sectorialment, una etapa on les Terres de l'Ebre esperen ser-hi presents. El delegat del Govern al territori, Xavier Pallarés, es va desplaçar a València acompanyant la comitiva catalana i va poder intervenir durant la cimera per defensar el paper de les comarques del sud de Catalunya en el futur corredor. "És una oportunitat per als sectors socioeconòmics dels dos territoris, Catalunya i el País Valencià, i especialment per a les Terres de l’Ebre, zona de cruïlla i que també hem de ser beneficiaris de l’impacte econòmic que suposarà la infraestructura”, ha comentat avui Pallarés després de la sessió del Consell de Direcció del Govern al territori.

Sobre quin hauria de ser el paper concret de l'Ebre en aquest corredor, tots els agents (socials, econòmics, polítics i acadèmics) han coincidit en fixar una prioritat: la potenciació de l'estació de l'Aldea com a hub o punt d'interconnexió i distribució de mercaderies entre Catalunya, el País Valencià, Aragó i fins i tot les Illes Balears. La visió és que això no només serà un factor per l'atracció de noves empreses i inversions, també ajudarà a les exportacions i al creixement de les empreses locals. En aquest sentit, Xavier Pallarès defensa que “som eix central entre Catalunya, País Valencià i Aragó, i cal aprofitar l’impuls econòmic per al teixit empresarial ebrenc amb el desenvolupament del LogisEbre i la potenciació del port dels Alfacs”. El transport de passatgers, tant deficitàri a les comarques de l'Ebre, és l'altra qüestió on es posa el focus. El proper mes d'octubre l'Euromed farà parada a l'Aldea, però el corredor obre les portes a l'AVE i, sobretot, a la millora de les línies de mitja i llarga distància.

Durant la presentació de l'informe elaborat per la URV al voltant de les prioritats de empresariat ebrenc, el corredor mediterrani era una qüestió que, per òbvia, no se'n va discutir gairebé. Davant d'això, caldrà estudiar quines altres oportunitats obre el corredor pel territori. Un dels responsables del document de la URV i tècnic de desenvolupament de la universitat, Josep Maria Piñol, aposta per la confinguració d'un eix Tortosa-Penyíscola que vertebri econòmicament el avui dia és una realitat, una "relació entre els dos territoris és pràcticament diària". En el futur, doncs, l’Ebre no només haurà de ser un nexe d’unió cultural i lingüística entre catalans i valencians, sinó també un pont d’intercanvi comercial i econòmic.