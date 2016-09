La regidora de l'EMD de Jesús renovarà l’executiva del PDC, en què no repeteix cap càrrec de l'actual direcció de Convergència.

Aquest dilluns Mònica Sales, regidora de l'EMD de Jesús, ha presentat la seva candidatura per encapçalar l'executiva de la nova formació a les quatre comarques de l'Ebre. Sales ha explicat que es presenta amb la "il·lusió" necessària per liderar un canvi i "projectar el territori" arreu del país. Tot i que la resta de noms de la candidatura es faran públics en els pròxims dies, també s'ha presentat Francesc Mateu com a responsable de Comunicació de l'executiva del PDC a l'Ebre.

Amb 33 anys i doctora en filologia catalana, Sales va fer el salt a la política en les passades eleccions municipals, com a membre de la candidatura de CiU a l'EMD de Jesús, d'on és regidora i portaveu. Francesc Mateu, de 29 anys, és actualment assessor de CIU a la Diputació de Tarragona i ha sigut Responsable de Difusió Corporativa i Cap de Gabinet del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Tot i la renovació que evidencien tant Sales com Mateu, la futura presidenta de la federació de les Terres de l'Ebre ha assegurat que la candidatura comptarà amb gent amb experiència. "Això no és una cosa de joves o grans sinó un projecte per sumar, i les persones que fins ara han liderat el partit han d'estar al nostre costat", ha afegit.

Aquest dimarts a les nou de la nit acaba el termini per presentar candidatures que seran sotmeses a votació el 30 de setembre i l'1 d'octubre.