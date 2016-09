El responsable de la càtedra d'Economia de la URV a les Terres de l'Ebre veu factible una Catalunya independent però li preocupa com serà la transició cap a aquest objectiu.

Juan Antonio Duro, responsable de la càtedra d'Economia de la URV a les Terres de l'Ebre i autor de les anàlisis econòmiques del territori, veu perfectament viable una Catalunya independent, des del punt de vista econòmic si el procés es fa amb el reconeixement internacional necessari. "Catalunya té bases econòmiques suficients, capacitat de recaptació fiscal suficient, i per tant una capacitat fonamentada per ser viable" ha apuntat Duro a qui el més li preocupa és com es farà aquesta fase de transició cap a la independència. Duro insisteix que una disminució del PIB d’un 1% o 2%, seria assumible, però la cosa canviaria si afectés al 20%.

D’altra banda, en referència a la situació econòmica de les Terres de l'Ebre, el responsable de la càtedra d’economia de la URV va posar de manifest l’augment d’inscrits a la seguretat social que ha aconseguit el sector del moble de la Sénia, en contraposició als acomiadaments a la química d’Ercros.