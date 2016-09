El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anunciat aquest dimecres l’inici de la redacció del Pla Director de Mobilitat de les Terres de l’Ebre el proper mes d’octubre.

En el marc de la reunió del Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), el conseller va confirmar l’impuls definitiu a l’elaboració d’aquest document, que servirà per planificar la mobilitat a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre, tant des del punt de vista del transport públic de viatgers i les mercaderies, com el transport privat.

Així, analitzarà i avaluarà les necessitats de mobilitat concretes prioritzant la sostenibilitat i l’eficiència dels desplaçaments, i establirà un conjunt de mesures a implementar per garantir una oferta de qualitat que suposi una alternativa real al transport privat. Haurà de preveure accions per reduir el temps i cost dels trajectes, augmentar la cobertura del transport públic adaptat, incrementar la seguretat viària, reduir la contaminació atmosfèrica, i potenciar la salut de les persones.

Baixa densitat de població

El pla s’elaborarà a partir d’un ampli procés participatiu amb el territori, per tal d’aconseguir el màxim consens, amb la voluntat d’atendre les demandes particulars d’aquest àmbit. Així, d’acord amb el territori, s’elaborarà en el marc de la Taula de Mobilitat d’aquesta àrea, integrada per les administracions locals de les quatre comarques que la conformen.

El Pla tindrà en compte la singularitat d’aquest àmbit territorial, que presenta una baixa densitat de població, que es troba força fragmentat per l’orografia, amb nombrosos espais d’interès natural, una elevada motorització i una economia basada en el turisme.