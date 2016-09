El consistori deltebrenc ajudarà a pagar els tributs locals a 149 famílies del municipi i altres 133 veuran reduïda la taxa de l’aigua. Unes accions que eren prioritàries per a l'equip de govern.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Deltebre ha presentat aquesta setmana les dades de valoració de la prestació dels ajuts als tributs socials i de l’aplicació de la tarifa social de l’aigua que ha atorgat el consistori per primera vegada a la seva història. Per una banda, i en relació als ajuts als tributs socials que s’atorguen per ajudar a les persones que no poden fer front als impostos i taxes, aquesta prestació ha beneficiat a 149 unitats familiars i ha estat dirigida a l’Impost sobre Béns Immobles, la taxa de serveis de Recollida d’Escombraries, l’impost de Vehicles de Tracció Mecànica, la taxa de Serveis Urbanístics i l’impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. En total, entre les 149 famílies s’han distribuït 34.300€ que o bé es descomptaran en els en la segona fracció dels tributs o bé s’ingressaran directament al compte corrent del beneficiari en cas que ja hagin estat meritats. Cal esmentar que s’han denegat 33 sol·licituds com a conseqüència de superar els barems indicats en la convocatòria, per no ser titulars de cap tribut o bé per no presentar la informació requerida en temps i forma.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “amb aquesta acció, que tindrà continuïtat durant els vinents anys, complim amb un dels punts prioritaris del nostre programa electoral: ajudar a les persones que més ho necessiten”. De fet, l’alcalde ha manifestat que “la prestació d’ajuts a les famílies que més ho necessiten era una de les reclamacions constants que nosaltres realitzàvem quan estàvem a l’oposició atès el context econòmic actual”. Alhora, Soler ha afegit que “aquesta es una mesura de justícia social a partir de la premissa que qui menys pugui, menys pagui”.

Per altra banda, i en relació a l’aplicació de la tarifa social de l’aigua, 133 unitats familiars s’han vist beneficiades i veuran reduïda la taxa de l’aigua depenent de la puntuació obtinguda a partir dels diferents informes socials realitzats mitjançant les seves condicions econòmiques. La regidora d’Hisenda, Transparència i Atenció a les Persones, Lluïsa Ventura, ha explicat que “des de l’equip de govern seguirem treballant en la línia d’ajudar a les persones i famílies que més ho necessiten”. De fet, fins al dia 31 de desembre segueix oberta la convocatòria de les bases d’Ajuts d’Urgència Social per tal d’ajudar a les persones que hagin d’atendre situacions puntuals d’urgència social i necessitats bàsiques de subsistència. Unes ajudes que, com en el cas de les presentades, també s’atorgaran per primera vegada a la història del consistori deltebrenc.