El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha tornat a denunciar la falta de transparència del Ministeri de Mediambient durant la seva visita aquest dimecres a l'Observatori de l'Ebre.

Rull ha visitat aquest dimecres l’Observatori de l’Ebre, acompanyat del rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell; del president de la fundació de l’Observatori i alcalde de Roquetes (Baix Ebre), Francesc Gas, i del director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jaume Miranda. El conseller ha qualificat aquest centre de “font d’excel·lència” i “motor de recerca a l’Ebre” i ha expressat “el compromís del Govern per donar continuïtat i empenta a l’Observatori” reforçant la col·laboració que manté amb dos ens dependents del Departament, com són el Servei Meteorològic de Catalunya i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

El passat mes de juny l’Observatori de l’Ebre i l’ICGC van signar un conveni mitjançant el qual l’Institut té accés a les dades de les tres estacions sísmiques de l’Observatori en temps real. L’acord també estableix un àmbit de col·laboració en temes arxivístics i de Ciències de la Terra. Entre els projectes que es tiraran endavant en el marc del conveni hi ha la recuperació del registre de l’estació sísmica de l’Observatori de l’Ebre, la més antiga de Catalunya, que va interrompre l’activitat fa uns anys per problemes tècnics. Molt semblant al que succeeix en els estudis climàtics, mantenir el registre continu en un mateix indret permet comparar les similituds i diferències de terratrèmols ocorreguts a qualsevol part del món i aprofundir així en el seu coneixement.

Una còpia de les dades enregistrades tant per aquesta estació com per la xarxa sísmica de l’ICGC s’enviarà a la base de dades d’ORFEUS, entitat que coordina i promou el registre sísmic a l’àrea euromediterrània. Aquesta base de dades és de consulta lliure per part de qualsevol investigador. Així, la col·laboració entre l’ICGC i l’Observatori de l’Ebre millorarà el servei a la comunitat sismològica internacional.

D’altra banda, fruit de la seva llarga trajectòria, l’Observatori ha acumulat un gran patrimoni científic en forma de sèries d'observacions geofísiques d’alt valor per la seva qualitat, antiguitat (algunes comencen a finals del segle XIX) i continuïtat (molt poques interrupcions). Al mateix temps, al llarg de més d'un segle, la biblioteca ha acumulat també un extens fons cartogràfic.

L’Observatori i l’ICGC col·laboren també en la catalogació del fons cartogràfic de la fundació i en la tria d’un centenar de mapes que l’Institut digitalitzarà, responent a criteris d’antiguitat, rellevància i exclusivitat. El fons escanejat serà lliurat a l’Observatori i formarà part de la cartoteca de l’ICGC, accessible a la ciutadania.

Durant la visita de Rull a l'Observatori ha parlat d'altres temes d'actualitat i ha tornat a denunciar la falta de transparència i d'informació, per part del govern espanyol, sobre la descontaminació de les aigües confinades de l'embassament de Flix (Ribera d'Ebre). Rull ha assegurat que fa tres mesos, arran del cas Acuamed, es va sol·licitar, per escrit i via telefònica, la informació al Ministeri de Medi Ambient i encara no s'ha rebut cap resposta. El conseller també ha explicat que s'està redactant el contenciós administratiu contra el Pla Hidrològic de la conca de l'Ebre un cop ja es va fer el requeriment al govern de l'Estat.