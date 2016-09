Diumenge una cinquantena de busos coordinats per les seccions locals de l'Assemblea Nacional catalana van partir de les Terres de l'Ebre plens de manifestants.

Ara bé, per simple proximitat geogràfica, molts dels assistents es van desplaçar amb vehicle propi i, fins i tot, amb tren. A més de Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma en defensa de l'Ebre, que va llegir el manifest, entre la representació ebrencs també s’hi va comptar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, originària de la població de Xerta. Forcadell va assegurar que està disposada a tirar endavant el procés cap a la independència i que no contempla la seva inhabilitació per part del Tribunal Constitucional.