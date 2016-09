El Portaveu de la PDE, Manolo Tomàs, serà l'encarregat de posar l'accent ebrenc a la manifestació de la Diada a Tarragona el proper diumenge.

L'Assemblea Nacional Catalana ha proposat a Tomàs per llegir el manifest al mateix temps que ho faran les altres quatre ciutats que acullen mobilitzacions este 11 de setembre. Ho ha anunciat el President de l'ANC, Jordi Sánchez, durant l'acte d'entrega de la "primera estelada". Per Sánchez, la veu de Manolo Tomàs és una de les que "més s'han escoltat en la defensa de l'Ebre". "Les seves paraules han representat a milers de persones de les comarques de l'Ebre", ha dit el president de l'ANC. D'aquesta forma l'Assemblea vol visibilitzar les Terres de l'Ebre en la manifestació de Tarragona, una localització que no ha estat del gust de molts ebrencs, ja que no reconeixen el Camp de Tarragona com la seva realitat territorial.

Tant el President de l’ANC, Jordi Sánchez, com l’Alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha aprofitat l'ocasió per fer una crida la societat ebrenca a participar la manifestació de Tarragona. "La solució a una part dels problemes importants de oblit que ha tingut esta part del país tindrà solució amb la República", ha argumentat Sánchez. Per la seua banda, Ferran Bel, ha demanat a totes les persones "compromeses amb el dret a decidir" que participen a la manifestació. "Tothom és sentirà molt còmode". Des de les Terres de l’Ebre sortiran una cinquantena d’autobusos organitzats pels diferents grups de l’ANC. Pels que s’hagen quedat sense plaça, l’assemblea recomana anar a Tarragona en tren.