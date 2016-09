La líder de l'oposició al Parlament, Inés Arrimadas, ha carregat contra Carles Puigdemont després de l'anunci del President de la Generalitat de Catalunya per assistir a la manifestació independetista d'aquest diumenge 11 de setembre. Unes manifestacions que ha fet al municipi de Santa Bàrbara a la comarca del Montsià, on el grup parlamentari de Ciutadans s'ha concentrat durant dos dies per planificar l'estratègia del partit a la Cambra Catalana.

Inés Arrimadas, la líder de Ciutadans, ha carregat durament contra el president de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, després de l’anunci que va fer dimecres avançant que assistirà a la manifestació de l’onze de setembre. Arrimadas l’acusa de menystindre a una part dels catalans: "Ni tan sols el dia de Catalunya, el president de la Generalitat ha volgut ser el president de tots els catalans. Això hauria de ser una diada de tots, nosaltres ho defensem des de fa molts anys. Podríem tenir una festa on qualsevol ciutadà de Catalunya se senti com se senti o tingui una bandera al balcó o no en tingui cap, pugui sortir a una mateixa celebració. Nosaltres lamentem que el president de la Generalitat vulgui estar només al costat d'una part dels catalans i que a més a més ho faci el dia de Catalunya, que hauria de ser el dia de tots els catalans".

La líder de l'oposició al Parlament de Catalunya ha titllat d’error greu aquesta decisió de Puigdemont i ha fet una comparació amb l’actitud que sempre havia tingut el seu predecessor, Artur Mas: "Ni el President Mas que va fer el que va fer, es va atrevir a anar com a President de la Generalitat al capdavant d'una manifestació que demana un objectiu molt concret. Jo crec que el senyor Puigdemont està superant en aquest sentit al senyor Mas. És la primera vegada que un President de la Generalitat, va a una manifestació d'aquestes característiques".

Aquestes declaracions les ha fet a Santa Bàrbara, la població del Montsià, en el marc d’una jornada de treball del grup parlamentari del partit a la província de Tarragona que tindrà lloc entre dijous i divendres, per planificar l’estratègia de treball a la Cambra Catalana.