El moviment veïnal per una ap7 gratuïta i els alcaldes de la nacional 340 faran front comú per exigir a Madrid l’aixecament dels peatges a l’autopista. Aquest és el principal punt d’acord entre veïns i representants polítics que en va sortir de l’assemblea celebrada ahir al vespre a Amposta.

La reunió la van convocar des de la Federació d’associacions de veïns d’Amposta per tractar d’aproximar posicions. Els alcaldes dels 8 pobles de les Terres de l’Ebre per on passa la nacional es reuniran per decidir si envien un representant que acompanyi del moviment veïnal en una reunió que tenen demanada amb al director general de carreteres.

Tant el moviment veïnal com els alcaldes destaquen que la reunió va ser constructiva i va servir per deixar de banda algunes diferències. Entre els punts que generen menys consens i que s’hauran de seguir parlant, està el projecte del govern espanyol de construir onze rotondes. Una obra que els veïns i alguns alcaldes rebutgen però que d’altres reclamen urgentment per millorar els accessos als seus pobles.