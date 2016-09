El moviment veïnal per una AP-7 gratuïta es reunirà aquest dilluns al vespre (20h.) amb els alcaldes de la N-340 per aconseguir que els ajuntaments s’uneixin a les seves demandes.

Els membres d’aquest col·lectiu segueixen exigeixin que la autopista sigui gratuïta i rebutgen la construcció de rotondes i línies continues que fan que la via sigui molt perillosa. “Intentarem fer un front comú per defensar els interessos de tots els veïns. Demanem als alcaldes que no facin rotondes, que no pensin en els seus municipis sinó que pensin en les Terres de l’Ebre, és tot un paquet” ha explicat el portaveu de la Plataforma per una AP-7 gratuïta, Llorenç Navarro. Navarro ha assegurat que totes les rotondes connectades faran que el territori sigui un desastre i ha titllat de atemptat a les Terres de l’Ebre les 11 rotondes i els 66 km de línia continua que volen construir, fet que afectarà molt negativament a la zona.

El moviment veïnal segueix tallant a diari l'N-340 per deixar constància de la problemàtica. Ja porten gairebé un centenar de talls i les reivindicacions no s’aturen “tenim ganes de lluitar i cada vegada som més forts i tenim més clar que si no sortim i diem prou, al final a les Terres de l’Ebre no quedarà ningú” ha apuntat el portaveu de la Plataforma.