L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han establert Tarragona com a punt per a la manifestació. Esperen que els ebrencs responguin a la crida com en les darreres diades.

“A Punt” és el lema que vol arrossegar als catalans a manifestar-se el proper 11 de Setembre. S’han convocat fins a 5 mobilitzacions en diferents punts de Catalunya. Des de l’Assemblea Nacional a les Terres de l'Ebre esperen que l’11 de setembre sigui un èxit i que la gent es mobilitzi com en els darrers anys " esperem que la mobilització sigui el màxim multitudinaria, reivindicativa i pacífica" ha apuntat el coordinador de ANC a les Terres de l'Ebre, Manel Alves, i ha afegit que "ha de servir perquè els representants polítics acabin el procés d'independència, aquest 11S ha de servir per acabar d'empényer tots junts cap al final",.

Hi haurà menys autobusos que altres anys degut a la proximitat amb Tarragona però des de l’Assemblea a les Terres de l’Ebre creuen que molta gent anirà amb vehicles particulars.

Al Mercat de Tortosa, Tortosa per la Indendència s’ha instal·lat des del 18 d'agost una parada on es pot rebre informació, comprar els tiquets d’autobús per anar a Tarragona i adquirir tot tipus de productes, com samarretes o estelades per assistir a la manifestació. Els bitllets d’autobús es venen a altres punts de la ciutat a banda del mercat. Una de les integrants de l'entitat, Pepita Boix està segura que els catalans es mobilitzarà "la gent no està cansada, es va animant i estem segurs que la gent respondrà a la crida com cada any".

El proper dia 8 de setembre, a les 20,00h, a l’Aula Didàctica del Museu de Tortosa (Antic Escorxador) es realitzarà l’acte de donació de la primera estelada, que es va hissar el 5 de setembre de 2014, a la ciutat de Tortosa i que es guardarà al seu Museu. Es farà com a acte previ a la diada i hi ha assistirà el president de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Jordi Sánchez.