L'Ajuntament de Tortosa ha introduït diversos canvis en les línies L2 i L3, de transport urbà de viatgers, amb l'objectiu de prestar un millor servei als usuaris, una vegada transcorregudes les primeres setmanes des que va entrar en vigor el nou contracte. Unes modificacions que entraran en ús aquest dijous.

Es tracta, en essència, d'ampliació de recorregut i d'expedicions per tal d'ajustar millor el servei a la demanda, d'acord amb allò que els tècnics municipals han observat durant aquestes últimes setmanes i a les suggerències que han fet associacions de veïns, algun centre educatiu i diversos particulars.

La L2 (Tortosa Centre-Sant Llàtzer-Hospital) manté el mateix recorregut, avança 15 minuts (7.30h) la primera sortida i introdueix dues noves expedicions, passant de les 18 actuals a 20, que se situen al migdia (14h) i a última hora del dia (20h). Fins a les 14h les sortides seran cada 30 minuts i per la tarda cada hora. Amb aquesta línia i el nou bus llançadora hi haurà servei de bus a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta cada 15 minuts.

Pel que fa a la L-3 (Tortosa Centre-Rastre-Remolins-Sant Llàtzer) també incorpora dues noves expedicions (passant de 19 a 21 diàries) al migdia (14.30h) i nit (20.30h). Fins a les 14h les sortides seran cada mitja hora, i cada hora durant la tarda. Però la principal novetat en aquesta línia és l'ampliació de trajecte fins a Sant Llàtzer (plaça Unió), que permetrà donar servei a l'escola de Sant Llàtzer i institut Despuig sense haver de fer transbordament de línia. També es fa una modificació de traçat pel centre ciutat i sortirà des de la plaça del carrilet.

La regidora de Mobilitat ha explicat que durant les últimes setmanes s'ha observat el funcionament del nou servei amb l'objectiu de prendre nota dels ajustos i millores que es podien introduir, que van en la línia de les aportacions que han fet algunes entitats i particulars. L'alcalde ha avançat que durant el mes de setembre s'incorporaran els nous vehicles adaptats que prestaran el servei i ha recordat que amb el nou contracte de transport urbà de viatgers, l'Ajuntament ha aconseguit una rebaixa substancial del preu del bitllet senzill que costava 1,45 euros i ara en val 1€, així com portar el bus a barris on fins ara no arribava, com és el cas del Rastre, amb l'objectiu final de fomentar el transport urbà entre la ciutadania.