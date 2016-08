L'aparell controlarà el trànsit a la zona i detectarà les infraccions de trànsit que es produeixin i els estacionaments indeguts. L'objectiu és millorar la seguretat dels vianants i mantenir l'ordre al centre històric de la ciutat

Un dels punts més transitats del nucli antic de Tortosa, la plaça Montserrat, que dóna accés al carrer Montcada, ha estrenat aquest dimarts una càmera de videovigilància destinada a controlar el trànsit, lluitar contra les infraccions circulatòries -especialment estacionaments indeguts- i millorar la seguretat dels vianants. La Policia Local controla la càmera de manera remota, de manera que pot detectar en temps real les possibles infraccions, prendre nota de la matrícula i fer la corresponent sanció.

La regidora de Mobilitat, Meritxell Roigé, ha explicat que aquesta iniciativa s'emmarca dins l'aposta que el govern municipal manté pel centre històric i per fer una ciutat més amable i segura per als vianants. La regidora ha recordat que una vegada entri en servei l'edifici de les delegacions, al carrer Montcada, aquest punt de la ciutat registrarà un increment del trànsit de vehicles i de persones, aspecte que reforça la necessitat d'un sistema de videovigilància com el que s'estrena avui.

A la ciutat ja hi ha una altra càmera instal·lada a l'església del Roser que permet controlar el trànsit del pont de l'Estat. El cost d'aquest aparell i del software ha estat de 1.800 euros. La instal·lació s'ha fet amb recursos propis.